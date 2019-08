Sfiniti sulla ferrata del Medale, Soccorso Alpino in azione

Intervento del Soccorso Alpino in Medale

Due escursionisti sfiniti al termine della ferrata

LECCO – Soccorso Alpino in azione in Medale per recuperare due escursionisti sfiniti.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.15. Stando a quanto appreso i due avrebbero salito la ferrata del Medale ma una volta usciti uno dei due avrebbe accusato la stanchezza, non riuscendo più a proseguire.

Sul posto si stanno portando i volontari del Soccorso Alpino stazione di Lecco per riaccompagnare gli escursionisti a valle.