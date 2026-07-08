Shock in Municipio, donna aggredisce due dipendenti

L’episodio mercoledì mattina, una delle due dipendenti è stata colpita a schiaffi da una donna in evidente stato di agitazione

In posto la Polizia Locale e gli uomini della Polizia di Stato

LECCO – Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di mercoledì all’interno del municipio di Lecco, dove due dipendenti dell’area Servizi Generali sono state vittime di un’aggressione da parte di una donna in evidente stato di agitazione.

L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno, a Palazzo Bovara. Secondo quanto ricostruito, la donna si è presentata negli uffici comunali accompagnata da un’altra persona, iniziando a urlare e creando una situazione di forte concitazione. Nel corso dell’alterco, una delle due dipendenti è stata colpita con alcuni schiaffi.

Determinante l’intervento degli agenti della Polizia Locale con il comandante Dioguardi e il vice comandante, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi. Allertata anche la Questura che avrebbe identificato le autrici dell’aggressione.

Le due lavoratrici, scosse dall’accaduto, sono state affidate alle cure del personale sanitario giunto in posto e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le loro condizioni non sono considerate preoccupanti.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le ragioni che hanno portato all’aggressione.