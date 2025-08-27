Si continua a cercare Sergio Corsano, il papà disperso nel lago

In azione anche il robot in grado di esplorare grandi profondità

Il maltempo in arrivo potrebbe complicare ulteriormente la situazione

DORIO – Continuano le ricerche del turista tedesco di 55 anni disperso dal pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, nelle acque del lago tra Dorio e Dongo. Sergio Corsano, nato in Germania ma di origini italiane, stava facendo una gita con la famiglia e si è tuffato nel lago per aiutare i figli in difficoltà. Dopo averli portati in salvo, però, è sparito inghiottito dalle acque.

Terzo giorno di ricerche, con grande impegno dei soccorritori coordinati dalla Guardia Costiera. Da oggi si sta utilizzando anche il Remotely Operated Vehicle (ROV), arrivato dalla Sardegna. Un robot subacqueo a comando remoto in grado di esplorare profondità considerevoli, utile nei casi in cui le condizioni non consentano immersioni in sicurezza.