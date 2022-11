La tragedia intorno alle 13.30, un escursionista avrebbe sentito le urla e ha chiamato i soccorsi

La Polizia dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto anche se sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario

LECCO – Intervento dei soccorsi sul sentiero che da Germanedo porta al Santuario della Rovinata. Un uomo, probabilmente giovane e forse di origine straniera, si sarebbe dato fuoco utilizzando una bottiglia con del liquido infiammabile. Le sue urla sarebbero state udite da un escursionista che ha raggiunto l’uomo e ha dato l’allarme.

L’uomo, con ustioni da fuoco estese su tutto il corpo, è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Lecco. L’elisoccorso ha calato sul posto l’equipe medica, l’uomo pare non fosse cosciente e, a causa della gravità delle ustioni, non è stato possibile utilizzare il verricello. Con una barella Kong è stato portato fino all’inizio del sentiero dove c’erano l’ambulanza del Soccorso Bellanese e l’automedica.

La Polizia ha invece raggiunto il luogo della tragedia, che sarebbe all’altezza della settima stazione della via crucis, per un sopralluogo nel tentativo di ricostruire i contorni dell’accaduto anche se sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario.