Si infortuna nel torrente Caldone, operazione di soccorso al Passo del Lupo

Per recuperare una forrista in difficoltà è intervenuto l’elisoccorso
Allertati anche i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino
LECCO – Una squadra speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino, è intervenuta nella mattinata di oggi, lunedì, per una forrista infortunata nel torrente Caldone, nella zona del Passo del Lupo, sopra il rione di Bonacina (Lecco).
Allertata anche la squadra forra regionale con due tecnici, pronti presso il Centro Operativo del Bione, per eventuale supporto alle operazioni con gli altri tecnici Cnsas. Sul posto l’elisoccorso di Milano di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha evacuato la persona. Le squadre sono rientrate nel primo pomeriggio.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.