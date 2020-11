Si perde in Grignetta, intervento notturno del Soccorso Alpino

Soccorso un giovane di 20 anni partito di sera dai Resinelli per dormire in vetta alla Grignetta

Lungo la Direttissima ha imboccato il canale sbagliato trovandosi bloccato. L’intervento dei soccorritori è terminato alle 2 di notte

LECCO – Intervento notturno del Soccorso Alpino in Grignetta,nella notte tra sabato e domenica, per recuperare un escursionista che si era perso in un canale.

Il ragazzo, 20 anni, originario della Brianza, era partito verso le 19 dai Resinelli con l’obiettivo di raggiungere la vetta della Grignetta e pernottare presso il bivacco, sfruttando il chiaro di luna. Invece di prendere il sentiero Cermenati, però, il giovane, che non aveva una pila con sé, ha imboccato la Direttissima. Dopo aver superato il ‘caminetto Pagani’ il ragazzo avrebbe perso il sentiero risalendo per un canale fino a trovarsi bloccato, senza riuscire a proseguire né a tornare indietro. A quel punto ha deciso di allertare il Soccorso Alpino.

La chiamata è scattata intorno alle 22. Inizialmente è stato allertato l’elisoccorso che tuttavia non ha potuto alzarsi in volo a causa della nebbia. Sul posto si sono così portati cinque uomini della stazione di Lecco che una volta raggiunto il ragazzo lo hanno imbragato e calato lungo il canale fino al sentiero e poi riaccompagnato a valle, fortunatamente incolume. L’intervento si è concluso intorno alle 2 di notte.