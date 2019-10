Si perdono in dieci nei boschi sopra Maggianico, trovati dai VVF

Intervento nei boschi sopra Maggianico

10 persone si erano perse, portate in salvo dai VVF

LECCO – I Vigili del fuoco del Comando di Lecco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato, in località Barco al di sopra del rione di Maggianico con una squadra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) per il soccorso di dieci persone che si erano disorientate in zona boschiva.

Dopo aver raggiunto le persone, i Vigili del Fuoco si sono accertati che stessero tutti bene, compresi i bambini, accompagnando le persona a valle.