Si perdono in Grignetta nel cuore della notte, recuperati due ragazzi

I due malcapitati hanno smarrito il sentiero per la vetta

I giovani sono stati recuperati nella zona del Caminetto Pagani

LECCO – Mobilitazione dei soccorsi nel cuore della notte tra sabato e domenica per due escursionisti che si sono persi sulla Grigna Meridionale. L’allarme è scattato intorno alle ore 2 di notte per il recupero di due ragazzi di Milano che avevano smarrito il sentiero per la vetta della Grignetta.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo Spelo Alpino Fluviale (SAF) del Comando Vigili del Fuoco di Lecco, i tecnici del Soccorso Alpino e l’elisoccorso di Areu. I ragazzi, che si erano persi nella zona del Caminetto Pagani, sono stati individuati e recuperati.