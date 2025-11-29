Si perdono nella zona del Pizzo Boga, recuperati dall’elicottero

Intervento dei soccorsi poco dopo le 13 di oggi, sabato

I tre malcapitati si sono ritrovati in una zona particolarmente impervia

LECCO – L’elisoccorso si è alzato in volo poco dopo le ore 13 di oggi, sabato 29 novembre, per recuperare tre escursionisti in difficoltà nella zona del Pizzo Boga, dietro il Monte Medale. I malcapitati (33, 42 e 45 anni) si sono persi e si sono ritrovati in una zona particolarmente pericolosa perciò hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto l’elicottero che si è alzato in volo da Milano: dopo aver recuperato gli escursionisti, che starebbero tutti bene, li ha portati alla piazzola del Bione. Allertati anche i tecnici del soccorso alpino.