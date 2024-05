Si perdono sul Coltignone, recuperati dal Drago dei Vigili del Fuoco

Disavventura per due escursionisti nel pomeriggio di oggi, sabato

Si sono ritrovati in una zona impervia e hanno allertato i soccorsi

LECCO – Nel pomeriggio di oggi, il Drago 141, un elicottero AW139 appartenente al reparto volo Lombardia dei vigili del fuoco, è stato impegnato in un intervento di soccorso sul Monte Coltignone a Lecco.

Durante un’escursione, due persone hanno accidentalmente perso il sentiero principale e si sono ritrovate in una zona impervia, a un’altitudine di circa 1200 metri. Temendo per la loro sicurezza hanno lanciato l’allarme.

Il Drago 141 è decollato dall’aeroporto di Malpensa e si è rapidamente diretto verso la zona segnalata. Una volta sul posto, il personale elisoccorritore ha provveduto a imbragare e recuperare le due persone in difficoltà utilizzando il verricello dell’elicottero. Successivamente le persone sono state trasferite in una zona più sicura, dove era presente il personale dei vigili del fuoco di Lecco per ulteriori accertamenti e valutazioni mediche.