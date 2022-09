Si ribalta con l’auto a Laorca, 50enne all’ospedale

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 di questa sera

Chiusa momentaneamente la vecchia Lecco – Ballabio per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo

LECCO – Incidente in serata a Laorca, lungo la vecchia Lecco – Ballabio, avvenuto all’altezza della pizzeria La Villa dei Pini in località Pomedo, con la strada che è stata momentaneamente chiusa alla viabilità per consentire le operazioni di soccorso.

Stando alle informazioni sinora emerse, un’auto guidata da un uomo di 50 anni si è letteralmente ribaltata.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’automedica, dell’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Lo staff medico sanitario dopo aver prestato le prime cure al 50enne, lo ha trasportato a bordo dell’ambulanza all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Strada quindi chiusa, che verrà riaperta solo al termine del rilevamento del sinistro da parte dei Carabinieri che dovranno determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto e le cause che hanno portato il 50enne a perdere il controllo dell’auto. Quindi si procederà alla rimozione del mezzo e al ripristino della sicurezza della sede stradale.