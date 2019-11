Incidente sulla SS36 in direzione Nord, auto si ribalta nell’attraversamento

LECCO – Incidente lungo la stata statale 36: un’auto si è ribaltata nella galleria San Martino in direzione nord.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 17.30 di oggi, domenica, con l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il 49enne alla guida dell’auto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto dopo l’ultima uscita per Lecco centro, al vaglio della Polizia Stradale l’esatta dinamica, ma al termine della carambola l’auto si è fermata sul tetto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza. Chiusa una delle due corsie, non si segnalano particolari ripercussioni sul traffico.