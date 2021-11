La rottura di un allacciamento idraulico ha causato disagi nella primissima mattinata a Laorca

Sul posto gli addetti di Lario Reti Holding e la Polizia Locale

LECCO – Traffico in tilt per quasi due ore lungo la vecchia Lecco – Ballabio, per la rottura di un allacciamento idraulico a Malavedo, in corso Monte San Gabriele, in prossimità della cosiddetta “curva del sole”, avvenuto alle 7.30 circa.

Sul posto sono intervenuti gli addetti di Lario Reti Holding che hanno provveduto alla sistemazione del guasto, mentre il traffico è stato gestito con l’istituzione di un senso unico alternato dagli agenti della Polizia Locale di Lecco.

Ad intervento ultimato, la situazione traffico è tornata alla normalità.