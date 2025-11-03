Si stacca l’intonaco dal soffitto di una abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco

Le squadre del comando di Lecco sono intervenute in viale Turati
LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, poco prima delle ore 15, in viale Turati per il distacco di parte dell’intonaco del soffitto in un appartamento di un palazzo.
Fortunatamente, da quanto appreso sul posto, nessuna persona sarebbe rimasta ferita in modo serio. I Vigili del Fuoco hanno comunque effettuato tutte le verifiche del caso per capire l’entità dei danni all’abitazione.