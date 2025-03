Sicurezza all’Isolago, il condominio assume una guardia giurata

Residenti e commercianti preoccupati per un possibile giro di spaccio: “Serve un intervento immediato”

Oscar Riva (Confcommercio) rassicura: “Presto ci sarà una guardia giurata fissa, non siamo in balia della situazione”

LECCO – “Qui sta diventando terra di nessuno”. Parlano alcuni commercianti dell’Isolago, la cui piazzetta nelle ultime settimane è diventata ritrovo di soggetti poco rassicuranti. Senza voler fare inutili allarmismi, il problema resta comunque sentito da parte dei commercianti, anche alla luce di alcuni spiacevoli episodi.

“Arrivano nel secondo pomeriggio e si piazzano fuori dal bar, sono giovani, prevalentemente stranieri – raccontano alcuni esercenti – consumano droga, spacciano: li vediamo salire e scendere dai gradoni, nascondono la sostanza e la prendono quando serve per venderla, anche a minorenni. Non è una bella situazione”.

Da qualche tempo un vigilante gira per la galleria più volte al giorno: “Passa a controllare – spiega un commerciante – ma non è che serva molto. Nell’ultimo mese avrò chiamato il 112 venti volte almeno. C’è sempre stata disponibilità, le pattuglie sono arrivate – racconta – e anche il Comune è presente, gli agenti della Polizia Locale passano praticamente tutti i giorni, più volte, a controllare, ma i ragazzi sono furbi: tengono controllata via Cavour e appena vedono la volante o gli agenti, scappano. A riprova che hanno qualcosa da nascondere”. Un’altra commerciante commenta: “Questa situazione sgradevole sta allontanando anche i clienti, un tempo qui giravano tante persone, anziani, famiglie con i bambini, adesso se ne stanno alla larga, e giustamente. Speriamo che si intervenga presto, questo è il centro città, il nostro biglietto da visita e come tale va tutelato”.

Anche ieri pomeriggio, poco dopo le 16, gli agenti della Polizia Locale sono arrivati all’Isolago. Un condomino che incontriamo nei portici ci spiega che di recente gli è capitato di dover accompagnare una ragazza al parcheggio delle auto: “Aveva paura ad andare da sola per la presenza di un gruppo di ragazzi nei sotterranei intenti a fumare. Non è una cosa possibile, avere paura in pieno giorno di recarsi in un parcheggio – commenta – vorrei capire come mai, nonostante tutte le telecamere presenti in questo complesso, non si faccia niente. Dove sono il Prefetto e il Questore?”.

A ‘smorzare’ i toni è Oscar Riva, titolare di un’attività all’Isolago e presidente di Federmoda Confcommercio Lecco: “Un paio di settimane fa ci sono stati dei problemi ma fortunatamente ci siamo mossi per evitare che la situazione degenerasse – ha commentato – comprendo la preoccupazione di alcuni colleghi ma voglio rassicurare che non siamo in balia della situazione: presto una guardia giurata, assunta dal condominio, proprietario anche della galleria commerciale, prenderà servizio e l’area è ben videosorvegliata. All’Isolago si può venire senza paura”.