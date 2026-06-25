Sicurezza all’Isolago, nuova stretta del Questore: chiuso il bar ritrovo di pregiudicati

Licenza sospesa per 15 giorni per ‘gravi e ripetuti problemi di ordine pubblico’

Il locale era già stato chiuso due volte nel 2025, a luglio e a dicembre

LECCO – Nuovo provvedimento nei confronti del bar “Renzo e Lucia” all’Isolago. Questa mattina il personale della Polizia di Stato, su disposizione del Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, ha notificato al titolare dell’esercizio la sospensione della licenza per quindici giorni ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (gravi e ripetuti problemi di ordine pubblico).

La decisione è maturata a seguito di diversi controlli effettuati dalle forze dell’ordine presso il locale, risultato abitualmente frequentato da persone con precedenti penali, una situazione ritenuta tale da costituire un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per il bar dell’Isolago si tratta del terzo provvedimento di sospensione in poco più di un anno. Già nel 2025, infatti, il locale era stato costretto a chiudere per tre giorni nel mese di luglio e per altri tre giorni nel mese di dicembre, sempre a seguito di analoghi provvedimenti emessi dalla Questura.

La nuova chiusura di quindici giorni rappresenta un ulteriore inasprimento delle misure adottate nei confronti dell’esercizio e riaccende il dibattito sulla situazione nel quartiere Isolago. Da tempo commercianti e frequentatori della zona lamentano episodi di degrado e problemi di sicurezza, segnalati più volte alle autorità competenti.