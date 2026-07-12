Sicurezza, in arrivo 8 nuovi poliziotti per la Provincia di Lecco

Il piano nazionale di potenziamento predisposto dal Governo porterà più di 180 unità in Lombardia a partire dal mese di agosto

Il segretario provinciale della Lega Daniele Butti: “Primo segnale importante”

LECCO – Otto nuovi agenti della Polizia di Stato saranno assegnati alla provincia di Lecco nell’ambito del piano nazionale di potenziamento degli organici predisposto dal Governo, che porterà all’ingresso in servizio di oltre 3.000 nuovi agenti a partire dal mese di agosto e all’assegnazione di più di 180 unità alla Lombardia.

A commentare il provvedimento è Daniele Butti, segretario provinciale della Lega di Lecco, che definisce l’arrivo dei nuovi agenti “l’inizio di una risposta concreta alle richieste di maggiore sicurezza che arrivano dai cittadini e dal territorio”.

“È un risultato che nasce dall’impegno del Governo e dal lavoro costante della Lega al Ministero dell’Interno, con il sottosegretario Nicola Molteni in prima linea”, afferma Butti.

Per il segretario provinciale della Lega, le otto nuove unità rappresentano “un primo segnale importante”, in linea con la posizione sostenuta dal partito sul tema della sicurezza. “Servono più uomini e donne in divisa, maggiori controlli sul territorio e una presenza più capillare nelle città e nei quartieri. La sicurezza non si garantisce con gli slogan, ma attraverso investimenti, assunzioni e strumenti adeguati per le forze dell’ordine”, sottolinea.

Butti evidenzia inoltre come il rafforzamento degli organici sia il risultato di una precisa scelta politica. “Il Governo guidato dal centrodestra e fortemente sostenuto dalla Lega ha già realizzato oltre 45.000 assunzioni nelle forze di polizia e ne prevede altre 27.000 nei prossimi due anni, con un saldo positivo di oltre 6.000 unità rispetto al turnover. Sono dati che dimostrano una visione chiara e una volontà concreta di rafforzare la sicurezza nazionale”.

Nel suo intervento, il segretario provinciale rivolge un ringraziamento particolare al sottosegretario Nicola Molteni, “che da anni porta avanti con determinazione le istanze dei territori e delle forze dell’ordine”. Secondo Butti, grazie al lavoro svolto dal rappresentante del Governo e dalla Lega sono state introdotte misure quali il potenziamento degli organici, i decreti sicurezza, l’utilizzo di taser e body cam, il rafforzamento delle tutele per gli operatori e consistenti investimenti destinati alle forze di polizia.

Infine, Butti ribadisce che la sicurezza resta una priorità assoluta per la Lega. “Continueremo a lavorare affinché anche il nostro territorio possa contare su presidi sempre più efficaci contro criminalità, spaccio, immigrazione clandestina e fenomeni di degrado che minacciano la serenità dei cittadini. Più sicurezza significa più libertà per le famiglie, per i lavoratori e per le imprese”, conclude.