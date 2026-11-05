Sicurezza urbana, in arrivo i controlli con l’unità cinofila: 13 servizi a supporto della Polizia Locale

Il progetto straordinario di sicurezza urbana promosso dal Comune di Lecco prevede anche l’impiego di un’unità cinofila specializzata in supporto alla Polizia Locale

Lecco capofila con Civate, Malgrate e Valmadrera

LECCO – Rafforzare i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla cosiddetta zona rossa, alle aree periferiche e ai luoghi interessati da episodi di microcriminalità. È questo l’obiettivo del progetto straordinario di sicurezza urbana promosso dal Comune di Lecco, che prevede anche l’impiego di un’unità cinofila specializzata in supporto alla Polizia Locale.

L’amministrazione comunale ha affidato il servizio ad Alessandra Defronzo, istruttrice cinofila con sede a Orsenigo, per un importo complessivo di 4.990,88 euro. L’incarico comprende 13 uscite e si inserisce nell’ambito dell’accordo di collaborazione con Regione Lombardia per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana.

Il progetto, denominato “Servizi coordinati e intercomunali di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di insicurezza urbana”, coinvolge il Comune di Lecco in qualità di capofila e i Comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera. Regione Lombardia ha accolto la proposta presentata da Palazzo Bovara, stanziando complessivamente 20mila euro per le attività previste.

Il piano prevede servizi aggiuntivi rispetto all’attività ordinaria dei comandi di Polizia Locale, programmati sulla base delle criticità riscontrate e delle segnalazioni ricevute. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla cosiddetta zona rossa, alle periferie e ai luoghi in cui sono state segnalate situazioni riconducibili a fenomeni di natura predatoria.

Un elemento caratterizzante dell’iniziativa sarà il coordinamento tra i diversi Comandi. Per ciascun servizio è infatti prevista la presenza di almeno due pattuglie operative, con personale appartenente a entrambi i Comandi coinvolti e il coordinamento di un ufficiale di Polizia Locale.

A questo dispositivo si aggiungerà il supporto di un’unità cinofila esterna all’organizzazione comunale, chiamata a rafforzare le attività di controllo. Per questo servizio era stata stimata una spesa di circa 5mila euro, importo sostanzialmente confermato dall’affidamento appena disposto.