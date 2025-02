Soccorsi in azione di primo mattino per due incidenti: a Garlate e sulla SS36

Un 29enne ferito a Garlate e due giovani coinvolti in un sinistro sulla SS36. Soccorsi e forze dell’ordine impegnati, ma fortunatamente nessun ferito grave

GARLATE / LECCO – Due incidenti stradali hanno segnato la prima mattinata di oggi, domenica, sulle strade della provincia di Lecco, impegnando i soccorritori e le forze dell’ordine. Il primo sinistro si è verificato intorno alle 6:05 a Garlate, lungo via Statale. Un uomo di 29 anni è rimasto coinvolto in un incidente, che ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Merate e dei Vigili del Fuoco di Lecco. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Volontari Calolzio in codice rosso. Dopo la valutazione dei sanitari, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo alle 6:58. Le forze dell’ordine dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno portato il 29enne a perdere il controllo del mezzo.

Poco più di un’ora dopo, intorno alle 7:11, un altro incidente ha interessato la SS36 in direzione nord, poco dopo il terzo ponte. Due le persone coinvolte: una donna di 25 anni e un uomo di 28. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Lecco per i rilievi e la gestione del traffico. Due ambulanze della Croce Rossa di Lecco e della Croce Rossa di Galbiate sono state inviate, ma fortunatamente nessuno dei due feriti ha richiesto il trasporto in ospedale. Anche un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello è giunto sul posto, concludendo l’intervento senza ulteriori necessità di trasporto sanitario.

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le aree interessate dagli incidenti, ma la situazione è tornata alla normalità subito dopo le operazioni di soccorso.