Soccorsi in azione per due escursionisti in difficoltà sul Coltignone

I due si sarebbero persi lungo il Ger

In volo l’elisoccorso

LECCO – Elisoccorso in volo nella serata di venerdì per due escursionisti stranieri in difficoltà sul Coltignone. L’allarme è scattato poco dopo le 20.

Stando a quanto appreso sembra che i due si siano persi lungo il sentiero Ger. Non riuscendo ad orientarsi hanno deciso di allertare i soccorsi.

Sul posto si è portato l’elicottero del 118 decollato da Como per un sorvolo e per tentare di recuperare i due malcapitati. Al Bione è pronta ad intervenire in caso di necessità anche una squadra di tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Lecco.