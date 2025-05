L’allarme poco prima delle 12

Soccorso alpino in azione

LECCO – Elisoccorso in azione in tarda mattinata sul Medale per un escursionista infortunato. L’allarme è scattato poco prima delle 12 in codice rosso per un 56enne precipitato lungo il sentiero, particolarmente impervio, che dal Vallo sale verso il Medale.

In posto per il recupero i tecnici del Soccorso Alpino Stazione di Lecco mentre in volo si è alzato l’elicottero da Como.

Aggiornamenti non appena possibili