Un 68enne sarebbe rimasto vittima di una caduta

L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre, in Grignetta. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 14 per un uomo di 68 anni che sarebbe rimasto vittima di una caduta. L’uomo è stato raggiunto dall’elicottero e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.