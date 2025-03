Soccorsi sul lungolario Piave all’alba per un 20enne ubriaco

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco per accertamenti

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Lecco

LECCO – I Carabinieri della Compagnia di Lecco, su richiesta del 118, sono intervenuti intorno alle ore 4 di oggi, 30 marzo, nel parcheggio esterno della discoteca Orsa Maggiore per un ragazzo di 20 anni che aveva bisogno di cure. Una volta sul posto hanno trovato il giovane, di origini straniere, in evidente stato di ebbrezza che presentava una lieve ferita sul dorsale sinistro.

Dopo esser stato visitato dal personale medico intervenuto sul posto, il giovane è stato trasportato per accertamenti presso l’ospedale di Lecco, da dove è stato dimesso senza giorni di prognosi per abrasione dorsale e abuso di alcolici. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.