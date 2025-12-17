Soccorso persona in Viale Turati, in azione i Vigili del Fuoco

Mercoledì sera, strada temporaneamente bloccata per consentire l’intervento al 4° piano di un condominio

LECCO – Momenti di apprensione nella serata di mercoledì in viale Turati, dove è scattato un intervento di emergenza che ha richiesto la presenza di Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30 e ha portato al blocco temporaneo della strada all’altezza della farmacia, per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Secondo le prime informazioni, l’intervento è stato attivato per prestare soccorso a una persona all’interno di un appartamento situato al quarto piano di un condominio.

La presenza dei mezzi di emergenza e la chiusura della strada hanno attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, che hanno assistito con preoccupazione alle operazioni. L’area è rimasta interdetta per il tempo necessario a completare l’intervento.