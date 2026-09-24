Sopralluoghi della Polizia Locale nei parchi cittadini e lungo l’Adda

Impegnate, nella giornata di ieri, due pattuglie con il vicecomandante Betti. Insieme a loro il sindaco e l’assessore delegato alla Polizia Locale

Verifiche su aree che erano state segnalate dai cittadini, in centro ma anche nei rioni

LECCO – Sopralluoghi e verifiche sul territorio per fare il punto sulle situazioni segnalate dai cittadini e mantenere alta l’attenzione sulle aree considerate più delicate. Nella giornata di mercoledì il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano hanno effettuato una serie di sopralluoghi accompagnati dal vicecomandante Paolo Betti e da due pattuglie della Polizia Locale.

Le verifiche sono partite da alcune segnalazioni arrivate nelle scorse settimane e relative a situazioni diverse: dalla presenza di persone ritenute sospette fino a episodi o contesti che hanno generato nei cittadini una percezione di insicurezza.

Il sindaco, l’assessore e gli agenti hanno quindi visitato alcune delle zone interessate dalle segnalazioni, confrontandosi anche con le persone che abitualmente frequentano quei luoghi. Il sopralluogo ha interessato il tratto di pista ciclopedonale compreso tra il ponte Kennedy e il Ponte Vecchio, il parco di San Giovanni, il parco di piazza V Alpini e il parco di Villa Eremo.

L’obiettivo è stato quello di verificare direttamente le condizioni delle diverse aree, raccogliere ulteriori elementi e comprendere quali possano essere gli interventi più opportuni, anche alla luce delle indicazioni arrivate dai cittadini.

“Insie”me al vicecomandante e a due pattuglie della Polizia Locale, abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e verifiche in alcune aree che ci erano state segnalate come particolarmente delicate; essere presenti sul territorio è fondamentale anche per capire le criticità e valutare gli interventi più opportuni. Su queste zone continueremo a mantenere alta l’attenzione, senza che alcun rione possa sentirsi periferia” spiegano congiuntamente Boscagli e Caterisano.

L’attività di monitoraggio proseguirà nelle aree già segnalate e, più in generale, nei diversi rioni cittadini.