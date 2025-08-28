Spaccio tra i tavolini del bar, in manette un tunisino di 37 anni

Sigilli a un locale di Asso, compiacente il gestore

Provvedimento notificato alla legale rappresentante, una 36enne di Lecco

ASSO (CO) – Questa mattina, gli agenti della Questura di Como si sono presentati al cospetto della legale rappresentante di un bar di Asso (CO), una donna di 36 anni di Lecco, sorella dell’effettivo gestore, per apporre i sigilli al locale.

Il provvedimento del Questore è giunto a conclusione dell’iter amministrativo che ha coinvolto un bar di Asso, teatro nei giorni scorsi di un blitz antidroga che, dopo una serie di riscontri oggettivi, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un tunisino di 37 anni.

La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Como, ha puntualmente raccolto le informazioni riguardanti i fatti accaduti all’interno del locale, valutando le inadeguatezze dell’effettivo gestore, persona con numerosi precedenti penali e di polizia, a cui i poliziotti della Squadra Mobile hanno attribuito completa disponibilità e compiacenza perché l’attività illecita del tunisino potesse tranquillamente svolgersi.

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno quindi stilato il provvedimento amministrativo, sottoponendolo al Questore di Como Marco Calì che lo ha firmato, imponendo la sospensione della licenza del bar per una durata di 20 giorni.