Sparatoria a Milano. Baby Gang condannato in via definitiva a 2 anni e 9 mesi

La Corte di Cassazione ha confermato la pena

Anche per l’amico Simba La Rue confermata la condanna a 4 anni e 6 mesi

LECCO – Nei giorni scorsi il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato condannato in via definitiva: la Cassazione ha confermato la pena di 2 anni 9 mesi e 10 giorni in relazione alla sparatoria avvenuta in via di Tocqueville a Milano, nella zona di corso Como, nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022.

Anche per l’amico di Merone (CO) Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue (già condannato in via definitiva a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la “faida tra trapper”), è stata confermata la condanna a 4 anni e 6 mesi.

Baby Gang era stato scarcerato lo scorso giugno e poi gli erano stati revocati i domiciliari. A seguito della condanna definitiva potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. Per Simba La Rue, la Cassazione ha confermato nel gennaio scorso anche la condanna per lesioni e rapina per un’aggressione del primo marzo 2022 in via Settala, a Milano nei confronti del trapper Baby Touché appartenente a un gruppo rivale.