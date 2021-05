L’autore del gesto individuato grazie alle immagini dell’impianto di video sorveglianza

Il minore è stato denunciato per procurato allarme ed esplosioni pericolose. Sequestrata la pistola a salve

LECCO – E’ un 15enne l’autore degli spari esplosi con una pistola a salve questa mattina intorno alle 7.45 in via Balicco. Gli uomini della Polizia di Stato lo hanno identificato a seguito di immediate indagini, analizzando tutti i filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti in stazione e nelle vie limitrofe.

Dopo varie ricerche e servizi di appostamento, il ragazzo è stato riconosciuto e bloccato dagli operatori sempre nei pressi della stazione. Si tratta di un quindicenne che, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, ha consegnato agli agenti la pistola risultata effettivamente a salve e munita di tappo rosso.

Il ragazzo, dimostratosi consapevole della gravità dell’azione, è stato denunciato alla Procura dei Minori di Milano per procurato allarme ed esplosioni pericolose. L’arma è stata sequestrata.