Spray al peperoncino fuori dal McDonald, evacuato il locale

E’ successo verso le 18.30 di questa sera

In posto la Polizia

LECCO – Momenti concitati domenica sera verso le 18.30 presso il McDonald in via Nazario Sauro, evacuato per motivi di sicurezza dopo che qualcuno, per motivi al momento ignoti, ha spruzzato dello spray al peperoncino fuori dal locale causando disagi ai tanti avventori in quel momento presenti.

“Stavo aspettando il mio ordine davanti al banco quando ho sentito urlare fuori – racconta uno di loro – poco dopo abbiamo iniziato tutti a tossire. Qualcuno aveva spruzzato spray al peperoncino appena fuori dal locale ma l’aria l’ha portato all’interno. Mi sono preoccupato, tossivamo tutti, c’erano anche dei bambini: l’addetto alla sicurezza è stato encomiabile, si è fatto in quattro per gestire la situazione senza creare il panico, ci ha fatto tutti uscire, il locale è stato evacuato. Di lì a poco è arrivata la Polizia. Per fortuna lo spray non è stato spruzzato all’interno, sarebbe stato ancora peggio”.

In posto come detto si è portata una volante della Polizia per chiarire le circostanze dell’accaduto. Fortunatamente,

Il cittadino, che risiede a pochi passi dal McDonald, ha espresso viva preoccupazione per i diversi episodi accaduti di recente in centro, l’ultimo ieri sera, sabato: “Erano le 20 circa quando mia moglie ha chiamato la Polizia per segnalare la presenza di due gruppi di stranieri che si inseguivano, brandendo coltelli. Qui in centro la situazione è fuori controllo, da troppo tempo” ha concluso il lecchese.