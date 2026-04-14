SS 36, auto ribaltata sul terzo ponte uscita Caleotto: due persone coinvolte

E’ successo nel pomeriggio di oggi, martedì

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità

LECCO – Incidente con un’auto ribaltata lungo la SS 36 sul terzo ponte poco prima dell’uscita per Lecco Caleotto. E’ successo nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile. L’allarme è scattato poco prima delle 17 in direzione nord.

Da quanto è stato possibile apprendere e che dovrà trovare conferma dai rilievi della Polstrada, un automobilista di 25 anni in marcia in direzione Lecco avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, probabilmente per un colpo di sonno. L’auto si è ribaltata su un fianco andando a urtare un altro mezzo in marcia sempre nella stessa direzione.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, di ambulanza della Croce San Nicolò e automedica. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro, sono apparse meno serie del previsto e sono state entrambe trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic in codice verde.

Pesantissime invece le ripercussioni sulla viabilità.