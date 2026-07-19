SS 36, incidente in galleria san Martino: rallentamenti in direzione sud

E’ successo intorno alle 14
Sul posto Polstrada e Anas
LECCO – Incidente nella galleria San Martino direzione sud: è successo intorno alle 14 di oggi, domenica 19 luglio, qualche centinaio di metri dopo l’imbocco della galleria che porta a Lecco.
Sul posto si sono recati una pattuglia della Polstrada di Bellano e i tecnici dell’Anas. Inevitabile la formazione di code e rallentamenti.
Nell’incidente non risulterebbero feriti.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.