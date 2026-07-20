SS 36, incidente tra due auto nella galleria del Barro (sud): cinque coinvolti

La chiamata ai soccorsi è scattata questa sera, lunedì, intorno alle 21.20

Sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò e i Vigili del Fuoco

LECCO – Incidente tra due auto lungo la SS 36 all’altezza della galleria del Monte Barro direzione sud.

La chiamata ai soccorsi è scattata questa sera, lunedì 20 luglio, intorno alle 21.20: sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Da quanto è stato possibile apprendere nello scontro sarebbero coinvolte cinque persone, ovvero una famiglia di origine tedesca composta da quattro persone e un italiano.

La dinamica dell’incidente, che sta inevitabilmente causando rallentamenti alla viabilità, è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi.