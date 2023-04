SS 36, tamponamento a catena sul Terzo Ponte: disagi al traffico

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì, in direzione nord: coinvolte tre auto

Disagi al traffico anche in direzione Sud per un camion rimasto bloccato all’uscita di Pescate

LECCO – Traffico e code sul Terzo Ponte a causa di un tamponamento avvenuto poco fa lungo la SS 36.

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì, lungo la super in direzione Sondrio e ha visto coinvolti tre automobili in marcia in direzione nord. Inevitabilmente il tamponamento a catena ha creato disagi alla viabilità con code e rallentamenti lungo la SS 36.

Problemi anche in direzione sud per un camion rimasto bloccato all’uscita di Pescate in direzione Milano.