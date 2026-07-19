SS 36, tamponamento auto moto all’uscita Lecco Meridiana

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio

Soccorsi i due giovani in sella alla moto

LECCO – Incidente tra un’auto e una moto all’uscita della SS 36 Lecco Meridiana. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio: l’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le 16 per un tamponamento che ha visto coinvolti un’auto e una moto. In particolar modo è stato il motociclista in sella alla due ruote a tamponare il veicolo che procedeva davanti in colonna: un urto che, seppur avvenuto a velocità contenuta, ha comportato il disarcionamento dei due bikers dalla moto e la caduta al suolo.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, corrispondente a media gravità, di un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, la cui equipe si è presa in carico i due feriti, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 24 anni, disponendone il trasferimento in ospedale per accertamenti.