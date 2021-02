SS36 ancora al collasso, code verso Milano, ma tutta Lecco è bloccata

Code per chi viaggia in direzione Milano sulla SS36

In tilt anche il traffico in centro e lungo le principali arterie stradali

LECCO – Lunghissime code dal tardo pomeriggio di oggi, sabato, lungo la SS36 in direzione Milano, anche a causa di un incidente avvenuto alle 16.30 circa al km 51,350, all’interno della galleria “Attraversamento Lecco”.

Ma quella di oggi è stata comunque un’altra giornata di traffico intenso sulle principali arterie cittadine. A cominciare proprio dalla SS36 che continua (sono le 19 mentre stiamo scrivendo) ad essere trafficata con code che iniziano ben prima di Mandello del Lario.

Traffico intenso e rallentamenti anche in Valsassina, in particolar modo da Pasturo a Ballabio, ma l’intera città di Lecco è paralizzata.

Domani, domenica, si preannuncia una giornata da bollino nero anche in previsione del fatto (rimanendo sempre nell’ambito dei colori) che sarà l’ultimo giorno in zona Gialla prima del passaggio in zona Arancione in tutta la Lombardia a cominciare da lunedì 1 Marzo.