SS36. Camion perde carico di bottiglie d’acqua in galleria: rallentamenti verso Milano e sul lungolago

Il mezzo pesante ha urtato la parete poco prima dell’uscita Lecco-Bione
Il carico si è riversato sulla carreggiata. Per chi viaggia verso sud uscita obbligatoria all’Orsa Maggiore, traffico sul lungolago
LECCO – Traffico rallentato questa mattina lungo la SS36, in direzione Milano, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante all’interno della galleria poco prima dello svincolo Lecco-Bione.
Secondo le prime testimonianze il tir, carico di bottiglie d’acqua, avrebbe urtato la parete della galleria, provocando la fuoriuscita del carico. Migliaia di bottiglie si sono riversate sulla carreggiata, occupando un tratto di strada per circa 30 metri secondo quanto riportato dai testimoni.
L’incidente si sarebbe verificato poco prima delle 8. Sul posto intervenuta la Polizia Stradale, in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante e di recupero del carico disperso per poter ripristinare completamente la viabilità.
Per chi viaggia verso sud obbligatoria l’uscita all’Orsa Maggiore, disposizione che sta provocando inevitabilmente rallentamenti sul lungolago di Lecco.
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