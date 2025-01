LECCO – Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio, a causa di un cantiere mobile sul Terzo Ponte, che comporta il restringimento di carreggiata a una sola corsia in direzione Milano.

Inevitabili le ripercussioni sia lungo la Statale 36 ma anche, come succede in questi casi, sulla viabilità cittadina con molteplici strade completamente bloccate. Segnalate anche lunghe sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir) in discesa.