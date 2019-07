SS36. Cantiere sul Terzo Ponte, incolonnamenti in direzione Lecco

Disagi alla viabilità per il restringimento della carreggiata sul ponte Manzoni

Il cantiere, in direzione Nord, dovrebbe durare fino all’8 di agosto

LECCO – Sta creando non pochi disagi il restringimento della carreggiata nord sul Terzo Ponte di Lecco della SS36: da alcuni giorni la presenza del cantiere sta causando forti rallentamenti in direzione del capoluogo.

Anche questa mattina, martedì, si stanno verificando forti rallentamenti. L’intervento in corso, come annunciato da Anas nei giorni scorsi, si è reso necessario per la sistemazione dei giunti di dilatazione.

La limitazione sarà attiva fino all’8 agosto, esclusi i giorni festivi e prefestivi.