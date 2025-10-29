SS36, due giovani feriti in un incidente nella galleria San Martino

I due stavano viaggiando in direzione Sondrio, lungo la carreggiata nord
LECCO – Un’auto è finita fuori strada nella galleria San Martino lungo la SS36 in direzione nord, all’altezza di Lecco. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:50, secondo quanto comunicato dai soccorsi.
A bordo del veicolo si trovavano due giovani, un ragazzo di 18 anni e uno di 19, entrambi coinvolti nel sinistro. Le loro condizioni non dovrebbero destare preoccupazione: sul posto sono giunte ambulanza dei Volontari di Calolziocorte.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale incaricata dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità lungo il tratto interessato dal sinistro.
Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.