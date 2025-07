SS36, due incidenti in direzione nord a Colico e Suello

Poco prima delle 8 incidente tra due auto nella galleria Monte Piazzo

Verso le 9 invece a Suello una moto sarebbe uscita fuori strada

SUELLO – Incidente stradale questa mattina lungo la Statale 36 in direzione nord (Lecco-Colico) all’altezza dello svincolo di Suello. Coinvolto un mezzo, parrebbe una moto, che per motivi da chiarire è finito fuori strada. E’ successo pochi minuti dopo le 9.

In posto in codice rosso un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’automedica, la Polstrada e i Vigili del Fuoco. Un 43enne è stato soccorso in codice giallo.

Un altro incidente tra due auto si era invece verificato questa mattina poco prima delle 8 sempre in direzione nord all’altezza della Galleria Monte Piazzo. Coinvolte, fortunatamente in maniera non grave, due persone di 29 e 36 anni. Inevitabili le conseguenze sul traffico con rallentamenti.