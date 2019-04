Ancora in corso i lavori di sostituzione del giunto sulla Statale 36 a Civate

Il restringimento di carreggiata farà di nuovo da imbuto al traffico della domenica

LECCO – Non sono ancora terminati i lavori a Civate, all’uscita del tunnel del Monte Barro in direzione Milano, e il restringimento di carreggiata persisterà anche questo fine settimana, con inevitabili nuove ripercussioni alla viabilità, soprattutto al rientro domenicale.

Lo fa sapere l’assessore comunale di Lecco, Corrado Valsecchi, dopo aver contattato il dirigente di Anas, l’ing. Bilotti.

“L’Anas ci ha comunicato che il giunto non è ancora stato sostituito e pertanto la careggiata, per motivi di sicurezza, non si può aprire in doppia corsia – spiega Valsecchi – Chiediamo a tutti anche per questa domenica, considerata anche la festa della Calcio Lecco, al termine della partita ( ore 16.45 circa ) che dallo Stadio al centro città interesserà le vie che portano in piazza Cermenati, di essere rispettosi del Codice della Strada e di rientrare possibilmente verso Milano prima degli orari di punta, viceversa di avere in maniera disciplinata la pazienza e l’educazione necessaria per consentire i flussi di traffico più fluidi possibili, anche se tutti devono essere consapevoli che rallentamenti e code saranno probabilmente inevitabili”.