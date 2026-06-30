SS36. Incidente all’altezza dell’uscita di Arosio, lunghe code verso Lecco

AROSIO (CO) – Incidente intorno alle 6.30 di oggi, martedì 30 giugno, lungo la Statale 36 nel tratto tra Briosco e Arosio in direzione Lecco (Nord). Coinvolto un mezzo pesante che sarebbe uscito di strada. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, una persona è stata soccorsa in codice verde (poco critico).

Notevoli gli impatti sulla circolazione stradale con lunghe code in direzione Lecco, a partire dall’uscita di Verano Brianza. Sul posto sono intervenute un’ambulanza, l’automedica e i Vigili del Fuoco, mentre la Polizia Stradale dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.