SS36. Incidente all’altezza di Veduggio, lunghe code in direzione Milano

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità

L’incidente avrebbe coinvolto due camion

VEDUGGIO CON COLZANO (MB) – Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 18 settembre, sulla Statale 36, in direzione Milano, all’altezza dello svincolo di Veduggio con Colzano. Sarebbero coinvolti due mezzi pesanti, sul posto stanno intervenendo i soccorsi con la Polizia Stradale e personale Anas.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, anche perché i mezzi pesanti incidentati occupano una parte della carreggiata. Subito si sono formate lunghe code in direzione Sud che sono arrivate all’altezza degli abitati di Nibionno/Costa Masnaga.