SS36. Incidente all’ingresso dell’attraversamento di Lecco (Sud) nella serata di giovedì

Coinvolti un 74enne e un 59enne che non sarebbero in pericolo di vita

LECCO – Incidente nella serata di ieri, giovedì, lungo la Statale 36, all’ingresso dell’attraversamento di Lecco (direzione Milano), in zona Pradello. Un’auto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è andata a sbattere. Fortunatamente le conseguenze non sarebbero state gravi.

Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e le forze dell’ordine. Soccorsi un uomo di 74 anni e un uomo di 59, trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).