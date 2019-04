Schianto nella galleria della SS36 all’uscita per Lecco

Due persone soccorse e trasportate in ospedale

LECCO – Incidente sulla SS36 a Lecco, all’altezza dell’uscita Meridiana, dove un’auto si è ribaltata.

E’ successo poco prima delle 10 di venerdì mattina sulla carreggiata in direzione Sud. Sanitari e Vigili del Fuoco sono al lavoro per soccorrere gli occupanti del veicolo, due persone rimaste ferite.

Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato in attesa che le operazioni di soccorso si concludessero e venissero i mezzi incidentati. I due automobilisti soccorsi, due uomini di 56 e 67 anni, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo.