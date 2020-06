SS36, incidente in mattinata nel Barro, rallentamenti in direzione Nord

Inevitabili le ripercussioni sul traffico

Sei persone coinvolte nell’incidente, due trasportate in ospedale

LECCO – Mattinata complicata per il traffico sulla Statale 36 in direzione nord (Sondrio). Complice la bella giornata estiva di sole in tanti si sono messi in viaggio per una gita fuori porta verso lago e montagne.

Segnalati già di prima mattina rallentamenti sulla SS36 la situazione è peggiorata nella tarda mattinata a causa di un incidente stradale all’interno della galleria del Monte Barro, in direzione nord. Nel sinistro sono rimaste coinvolte sei persone, sul posto si sono portate due ambulanze e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. La galleria non è stata chiusa al traffico ma le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Due persone sono state soccorse in codice verde e trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso.

Rallentamenti segnalati anche sulla nuova Lecco Ballabio, in direzione Ballabio, verso la Valsassina.