SS36, incidente nel Barro, lunghe code in direzione Milano

L’incidente poco prima delle 19 tra un mezzo pesante e due auto

Lunghe code in direzione Milano per quasi un’ora

LECCO – Forti rallentamenti nella serata di oggi, martedì, si sono registrati sulla SS36 in direzione Milano a causa di un incidente che si sarebbe verificato nel tunnel del Barro poco prima delle 19.

Inevitabili le code sul Terzo Ponte con gli automobilisti fermi in coda. Scarse le informazioni sul sinistro, avvenuto parrebbe tra un mezzo pesante e due auto. Saranno le forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta una persona di 27 anni, soccorsa in codice giallo.