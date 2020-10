SS36. Incidente nel sottopasso di Lecco, un ferito e code in direzione nord

Un’auto furgonata si è ribaltata in direzione Abbadia

Sul posto i soccorsi e i Vigili del Fuoco, ferito un 44enne

LECCO – Un incidente si è verificato poco dopo le 17 di oggi, venerdì, all’interno del tunnel dell’attraversamento di Lecco.

Un’auto, secondo le prime informazioni, si sarebbe ribaltata sulla carreggiata Nord, in direzione Abbadia. I soccorsi sono al lavoro. Un uomo di 44 anni è stato soccorso fortunatamente non in gravi condizioni. E’ stato soccorso in codice verde.

Inevitabili i disagi alla viabilità con code in direzione nord.