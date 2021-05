Tamponamento in direzione Lecco sulla SS36 ad Abbadia

Due automobilisti soccorsi e incolonnamenti

ABBADIA – Scontro in SS36 nel tratto tra Abbadia e Lecco dove due auto, secondo le informazioni raccolte, si sono tamponate in direzione Sud. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per due feriti lievi e la Polstrada per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di sabato ma le ripercussioni al traffico si sono prolungate per oltre una mezzora, con incolonnamenti in direzione Lecco.