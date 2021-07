SS36, incidente nel tratto Orsa Maggiore-Abbadia, in direzione Nord

Soccorsa in codice giallo una donna di 47 anni

Chiusa una delle due corsie per consentire le operazioni di soccorso

ABBADIA LARIANA – Incidente, poco dopo le 15.15 di oggi, venerdì, lungo la SS36 nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana, in direzione Nord. Nel sinistro, dove sarebbe coinvolto un solo mezzo, una Volkswagen Polo, sarebbe rimasta ferita una donna di 47 anni, giudicata in codice giallo (mediamente critico).

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: automedica, ambulanza, mentre è stato allertato anche l’elisoccorso da Milano. La Polizia Stradale si dovrà occupare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Code e rallentamenti per chi viaggia in direzione Valtellina con una delle due corsie chiuse per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.